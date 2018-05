Rosenfeld Es geht in die Natur

Eulen und Schwärmer

Die Teilnehmer sollen auf die Zufahrt zur Kläranlage einbiegen, die Schranke passieren und 750 Meter weit dem Waldweg zu Fuß oder per Auto folgen. Die Leitung hat die Arbeitsgemeinschaft Schmetterlinge Zollernalbkreis.

"Wie Tiere Hochzeit machen" – damit beschäftigt sich die Kindergruppe Rosenkäfer am Samstag, 5. Mai. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Pfingsthalde am Generationenpark. Jedes Kind zwischen drei bis sieben Jahren in Begleitung eines Erwachsenen ist eingeladen. Empfohlen werden ein Vesper und eine dem Wetter angepasste Kleidung. Anmeldung wird erbeten unter 07428/91 78 17 oder kk-rosenfeld@gmx.de.