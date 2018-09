Nur wenige Besucher hat der Markt zum Erntedank in Rosenfeld angezogen. Die Marktbeschicker waren angesichts ihres großen Angebots enttäuscht. Seit längerem ist diese Entwicklung zu beobachten. Der Markt verliert immer mehr an Attraktivität. Auch Maßnahmen, welche eine Belebung zum Ziel hatten, brachten nicht die erwünschten Erfolge. Außerdem blieben die Bänke des Cafés im Rathauseingang meistens leer, welches die Mitglieder des Fremdenverkehrsvereins betrieben hatten. Trotz leckeren und oft selbst gemachten Kuchen und freundlicher Bedienung war wenig los. Erfreulich laufen dagegen der Weihnachtsmarkt oder der Rosenmarkt. Auch der Ursulamarkt mit Flohmarkt, welcher im Juni in der Alstadt stattfindet, erfreut sich einer ordentlichen Nachfrage. Foto: May