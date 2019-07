Rosenfeld Erik Wille muss in Gemeinderat

Miller hatte dem Gremium dargelegt, dass aus seiner Sicht der Antrag Willes, einen wichtigen Grund für sein Ausscheiden festzustellen, begründet sei. Leidig argumentierte anders: Dass Wille gewählt worden sei, sei eher auf den Zuspruch für die AfD als in der Person Willes zu sehen.

Wille hatte bei der Kommunalwahl im Mai 995 Stimmen auf sich vereint, insgesamt erhielt die AfD in Rosenfeld 1933 Stimmen. In einem Schreiben wenige Tage nach dem Urnengang hatte Wille dargelegt, dass er das Mandat im Gemeinderat nicht ausüben wolle. Er berief sich dabei auf die Gemeindeordnung, die es in bestimmten Fällen möglich macht, dass solch eine ehrenamtliche Tätigkeit abgelehnt werden kann.

Wille machte geltend, dass er durch die Ausübung des Mandats im Rosenfelder Gremium sowie jenes im Kreistag, in den er ebenfalls gewählt worden war, nicht mehr genügend Zeit für seine Familie habe und seiner Fürsorgepflicht als Vater von vier Kindern nicht mehr nachkommen könne. Dass er gewählt worden sei, bezeichnete Wille in dem Schreiben als "fast schon Zufall", weil Marcus Funk, der zweite AfD-Kandidat für den Gemeinderat, nur unwesentlich weniger Stimmen als er bekommen habe. Wenn er das Mandat im Gemeinderat nicht antreten müsste, hätte er, so Wille weiter, mehr Zeit für die Aufgabe im Kreistag.