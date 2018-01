Rosenfeld Ereignisreiches Jahr bewältigt

"Sehr gerne angenommen" wird laut Miller das Angebot an Stadtführungen: Volker Seibel und Wolfram Fischer erklärten 34 Mal Besuchern die Stadt und ihre Geschichte.

Der Bürgermeister ging auch auf die zahlreichen Veranstaltungen ein, seien es im Rosen- und Skulpturengarten die Holzfiguren von Manfred Martin, die Ausstellung der Gedenkstätte Grafeneck zur Erinnerung an die NS-Morde an Kranken, die Bouleturniere, das Rosenfelder Kinderfest, das Kindersportabzeichen, der Klassiktag, der Radtag oder die Märkte. Nicht zu vergessen der Rosenzauber, Lesungen in der Stadtbücherei, Theater- und Musikaufführungen.

Miller erinnerte auch an die Bundestagswahl am 24. September: In Rosenfeld und den Stadtteilen waren 75 Helfer in den Wahllokalen und bei der Auszählung der Stimmen eingesetzt.