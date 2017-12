Rosenfeld Ende kommt nach 19 Jahren

Als eine Ursache der Schließung nennt der Firmeninhaber das Internet: "Während der Online-Handel boomt, stehen die stationären Händler mit ihrem Dienstleistungsangebot immer mehr unter Druck. Die individuelle Vielfalt wird von Filialisten, Großunternehmen und dem Online-Handel verdrängt." Es sei für kleine Handelsunternehmen nur schwer möglich, unter dem Kostendruck am Markt zu bestehen, so Sülzle. Eine Übernahme sei gescheitert. Das 1998 gegründete Unternehmen mit den Schwerpunkten Werkzeuge, Maschinen und Befestigungstechnik hat einen Kundenstamm aus einem Gebiet im Umkreis von 30 Kilometern rund um Rosenfeld. Rund 90 Prozent der Kunden kommen aus Handwerk und Industrie. Mit Sülzle Werkzeuge & Technik schließt auch der Bereich Forst- und Gartentechnik, der bisher in der Balinger Straße angesiedelt ist.

Mit den 16 Mitarbeitern des Handelsunternehmens sind laut Sülzle sozial verträgliche Vereinbarungen getroffen worden. Ein Großteil der Beschäftigten habe bereits eine neue Anstellung gefunden.

Nun findet in der Hauffstraße ein Abverkauf vom 11. bis zum 22. Dezember statt.