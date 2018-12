Rosenfeld Emotionale Songs berühren Besucher

Das Ensemble sang mit Bravour Stücke wie "Child in a Manger", "Glorious Kingdom" oder auch "Goin’ to Bethlehem". Ein Klassiker war an diesem Abend das bekannte "Hallelujah". Die Sängerinnen und Sänger nahmen die Kirchenbesucher mit in ihrem Programm und begeisterten sie mit den Stücken "Lord Have Mercy", "Lord I Want to be a Christian" oder auch "O Come, O Come Emmanuel".

Im zweiten Teil des Konzerts durften sich die Konzertbesucher ins Programm einklinken und mitsingen. Zuerst sang der Chor nochmals das weitbekannte Weihnachtslied "White Christmas". Danach sangen alle zusammen "Oh du Fröhliche", "Tochter Zion" und "Wachet auf ruft uns die Stimme".

Die einzelnen Stücke sagte Birgit Schafitel-Stegmann an und informierte über den Inhalte und die Historie der Lieder. Mehrmals gab es während der Auftritte anhaltenden Beifall und eine erbetene Zugabe.

Jürgen Beckmann überreichte am Ende des Konzerts Juandaynn Abernathy sowie jeder Sängerin und jedem Sänger ein Blumengeschenk. Der Erlös kommt der Kirchenrenovierung zu.