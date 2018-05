Rosenfeld Eltern müssen für Kita tiefer in Tasche greifen

Horst Lehmann (Freie Wähler) war bei denen, die gegen die Erhöhung stimmten. Er erinnerte daran, dass schon eine Erhöhung um beispielsweise 84 Euro im Jahr für ein alleinerziehendes Elternteil "wirklich Geld" sei. Rosenfeld könne es sich leisten, darauf zu verzichten. Lehmann vermisst außerdem ein Konzept dafür, wie man Familien entlasten könne.

Nach dem Mehrheitsbeschluss wird die Betreuung erstmals seit 2015 wieder durch die Bank teurer: Die Kosten für die Regelbetreuung von Kindern ab drei Jahren erhöht sich zwischen einem und sechs Euro je Monat, abhängig davon, wieviele Kinder aus einer Familie einen Kindergarten besuchen. Die Ganztagesbetreuung wird zwischen einem und sieben Euro teurer.

Noch stärker steigen die Gebühren für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren: in altersgemischten Gruppen um zwei bis 14 Euro, in verlängerter Betreuung von täglich sechs Stunden um drei bis 17 Euro und in Ganztagesbetreuung um drei bis 21 Euro.