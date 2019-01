Rosenfeld Einwohnerzahl sinkt unter 500

Einen Großeinsatz von Feuerwehr, DRK, Notarzt, Polizei, Bergwacht und Hundesuchtrupp hatte am 21. August die Mitteilung ausgelöst, dass eventuell auf dem Täbinger Gemarkungsbereich ein Gleitschirmflieger abgestürzt sei. Erst am Morgen danach bestätigte sich der Absturz, bei dem sich ein Mann mit seinem Gleitschirm in Baumwipfeln verfangen hatte und sich unter Mithilfe einer anderen Person befreien konnte.