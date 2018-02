Zu einem Zimmerbrand in der Seniorenwohnanlage im Wacholderweg ist am Montag um 15.33 Uhr die Feuerwehr gerufen worden. Sie rückte mit Fahrzeugen und Mannschaften der Abteilungen Rosenfeld, Bickelsberg, Heiligenzimmern und Leidringen an. Wie sich herausstellte, hatte eine Frau Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr brauchte nur das Gebäude zu belüften. Foto: Hertle