Rosenfeld Einkehr in der Obstanlage

Rosenfeld-Isingen (may). Viele Vatertagswanderer, Freunde und Gäste des Obst- und Gartenbauvereins Isingen sind der Einladung in die Obstanlage zum Blütenfest gefolgt. Trotz des Regens waren die Gäste zu Fuß oder per Rad aus den Nachbarorten und vom ganzen Kleinen Heuberg in die hochgelegene Obstanlage gekommen.