Rosenfeld Einfühlsamer Blick auf Dichterin

Vielen ist Mascha Kaleko als Dichterin bekannt; die meisten schätzen ihre intelligente und humorvolle Art, das "Allzumenschliche" auf den Punkt zu bringen, und jene seltsame Melancholie, die ihre Lyrik durchweht, berührt noch immer ihre Leserschaft. Berühmt wurde sie in den 1920er- und 1930er-Jahren als eine Art weibliches Pendant zu Tucholsky, Kästner und Ringelnatz.

Ihre Texte sind jedoch noch viel mehr als "Gebrauchslyrik" – so sind sie nämlich fast als Biografie zu lesen, als Biografie eines Mädchens, einer Frau, einer Künstlerin, einer Mutter, einer Ehefrau, einer Emigrantin – und einer Jüdin. In ihnen spiegelt sich diese Zeit, und manchmal schlägt Kaleko Töne an, die mancher nicht vermutet hat. Die beiden Künstlerinnen Ulrike-Kirsten Hanne, Rezitation, und Elke Knötzele, Akkordeon, vom Musiktheater Zumhof haben ein fein abgestimmtes literarisch-musikalisches Programm entlang dieser Biografie erarbeitet. Es werden Texte und passende Musikstücke auf die Bühne gebracht, und die Zuschauer werden auf eine Reise durch das Leben von Mascha Kaleko mitgenommen, vom Beginn bis zum Ende.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.