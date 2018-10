Rosenfeld Ein Turm als Symbol für Weitblick

Rosenfeld-Bickelsberg/-Brittheim. Auf einer Fläche von 578 Hektar sind in den vergangenen Jahren Acker- und Wiesenflächen neu aufgeteilt worden. 330 Grundbesitzer haben sich an dem Flurbereinigungsverfahren beteiligt, das 1998 formal angeordnet worden war. Bis 2001 folgte eine ökologische Ressourcenanalyse und Bestandsaufnahme des Gebiets. Danach wurde mit Hilfe des Amts für Vermessung und Flurneuordnung des Landratsamts ein Wege- und Gewässerplan aufgestellt, bevor es an die Neugestaltung ging.

Die Besitzeinweisung in die neuen Grundstücke erfolgte 2007, die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans 2014 und 2015, die Ausführungsanordnung 2018. Nicht nur Äcker und Wiesen wurden neu vermessen und markiert, sondern auch Wege gebaut sowie mit Hilfe des Obst- und Gartenbauvereins Obstbäumchen und Sträucher gepflanzt.

"Das Ergebnis kann sich sehen lassen", konstatierte Landrat Günther-Martin Pauli. Er würdigte die ehrenamtliche Mitarbeit der Landwirte in der Teilnehmergemeinschaft, die mit dafür gesorgt hätten, dass ein neues Wegenetz und ökologische Ausgleichsmaßnahmen geschaffen worden seien. Die Landwirte hätten, so Pauli, Erschwernisse hinnehmen müssen. Vom Aussichtsturm, der auf Anregung aus der Teilnehmergemeinschaft erstellt wurde, könne man "auf den Rottweiler Testturm runtergucken", so Pauli. Die rund zwei Millionen Euro Gesamtkosten seien gut investiertes Geld. Land, Bund und EU hätten einen Zuschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro beigesteuert.