Rosenfeld Ein Familienladen – nur etwas bunter

Rosenfeld. Es gibt in der lokalen Tattoo-Szene kaum jemanden, der sie nicht kennt: die "Lifestyle Garage" in Truchtelfingen. Schon öfter berichteten auch überregionale Medien über das Tattoo-Studio und seine Künstler, die nicht nur in Deutschland, sondern sogar in den USA bereits mehrfach für ihre Kunstwerke ausgezeichnet worden sind.

Maik Schröder ist Mitinhaber der "Lifestyle Garage". Weil seine Verlobte, Grazia Schweizer, schwanger ist und mit ihm zusammen in Erlaheim lebt, überlegte der Künstler schon seit längerem, ein zweites Studio in der näheren Umgebung seines Wohnsitzes zu eröffnen: "Geplant war es aber eigentlich erst für nächstes Jahr", erzählt er. Wie es der Zufall so wollte stieß er dann aber auf den leerstehenden Laden in der Bickelsberger Straße "und der war einfach perfekt", erinnert sich der 27-Jährige.

Viel Arbeit musste er jedoch trotzdem in das Gebäude stecken: "Wir haben komplett alles neu gemacht", so Schröder. Zusammen mit dem Vater seiner Verlobten arbeitete er jeden Tag dort, damit aus dem alten Laden ein modernes Tattoo-Studio wird. Nach dreiwöchiger Renovierung war das geschafft, und Maik Schröder konnte mit seinen Kunden in den neuen Laden nach Rosenfeld umziehen.