Rosenfeld Ein Bauernhof auch zum Mitmachen

Rosenfeld. Die Kinder wurden zusammen mit ihren Erzieherinnen von Jungbauer Michael Sülzle eingeladen, der auf dem Hof seines Vaters mitarbeitet. Nachdem die Kinder zuerst die Kühe im Stall streicheln und auf Sülzles Traktor klettern durften, stellte der Jungbauer ihnen die verschiedenen Getreidesorten vor, die er zusammen mit seinem Vater Wilhelm Sülzle auf dem Hof anbaut. Anschließend ging es zum Acker, wo Michael Sülzle den Kindern erklärte, welches Gemüse dort unter der Erde wächst. Trotzdem war die Überraschung groß, als die Kinder selbst Hand anlegen und Kartoffel ausgraben durften und staunend feststellten: "Da kommen ja wirklich Kartoffeln raus!"

Michael Sülzle hat erst in diesem Jahr den Betrieb seines Vaters, der ursprünglich nur auf Mutterkuhhaltung und Getreidebau spezialisiert war, umgestellt: "Ich habe während meiner Ausbildung zum Landwirt gemerkt, dass ich sehr gerne mit Gemüse arbeite, deshalb gibt es bei uns jetzt auch fünf verschiedene Kartoffel- und zwei Karottensorten", so Sülzle. Außerdem baue er auch Rote Bete, Zuckermais und Ölkürbisse an, aus welchen er eigenes Kürbisöl machen wolle: "Bis jetzt können aber nur Karotten und Kartoffeln geerntet werden", erklärt der Jungbauer.

Seit September können interessierte Verbraucher jeden Samstag von zehn bis zwölf Uhr zu ihm auf den Acker kommen und das Gemüse selbst ernten, das sie anschließend bei ihm kaufen.