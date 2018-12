Rosenfeld Dorfweihnacht zieht Besucher an

Als vor 13 Jahren die Bickelsberger Dorfweihnacht ins Leben gerufen wurde, wusste noch niemand, dass diese Veranstaltung ein über die Jahre hinweg andauernder großer Erfolg sein würde. Doch für die Besucher stellt das stimmungsvolle Programm der Dorfgemeinschaft wohl genau die richtige Mischung aus Besinnlichkeit und Geselligkeit dar. Deshalb kommen sie in Scharen Jahr für Jahr, um sich auf die direkt bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einzustimmen.

Der Weihnachtsgedanke und das Gefühl der Gemeinschaft, nicht kommerzielle Zwecke, stehen im Vordergrund – der erwirtschaftete Gewinn kommt direkt den Bickelsberger Einwohnern zugute. Und so ist es für viele fleißige Helfer wiederum Ehrensache, tatkräftig mit anzupacken oder sich in irgendeiner Form einzubringen. Die eigens geschaffene Weihnachtsfahne wird wehen, der Weihnachtsstern leuchten und festliche Beleuchtung einen stilvollen Rahmen für die Veranstaltung am vierten Advent schaffen.

Zur Einstimmung gibt Pfarrer Sven Wegner-Denk ab 17 Uhr in der Georgskirche den weihnachtlichen Gedanken mit auf den Weg, wobei er vom Posaunenchor Kleiner Heuberg und dem Kirchenchor musikalisch unterstützt wird. Vor der Kirche erwartet die Besucher ein Fackelweg, der sie zum Festort, dem Platz vor dem Rathaus, leiten wird.