Rosenfeld Diskussion über die innere Sicherheit im Land

Eingeladen dazu hatten die Kirchengemeinden Bickelsberg und Brittheim sowie der Trägerkreis Offener Abend Kleiner Heuberg. Pfarrer Sven Wegner-Denk führte mit persönlichen Beispielen zum Thema hin; zuvor konnten sich die mehr als 20 Besucher an einem Büffet bedienen.

Was sich hinter dem Begriff Sicherheit verbirgt, erläuterte Polizeihauptkommissar a. D. Wolfgang Lehrke. " Sicherheit ist relativ. Sicherheit ist ein Zustand des Sicherseins und Geschützseins vor Gefahren und Schäden", betonte er. Der Begriff "German Angst" habe sich in Europa breit gemacht, so der Vöhringer. Angst vor der Zukunft habe es immer gegeben.

Lehrke führte aus, dass die Gesellschaft den Einzelnen nicht mehr tragen könne, da es individuelle Lebensentwürfe gebe. "Angst ist aber die falsche Wahl". Er betonte aber, dass Freiheit viele Ängste mit sich bringe.