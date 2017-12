Rosenfeld Die Zeit ohne Turnhalle ist jetzt zu Ende gegangen

Lange mussten die Isinger Sportler ihren Trainingsbetrieb in Ausweichquartieren organisieren. Dazu diente beispielsweise das Bürgerhaus Bickelsberg als Ort für Fitness-Gymnastik, während die Herzsportgruppe bislang in der Kleiner-Heuberg-Halle in Leidringen trainierte. Auch im Isinger Schulgebäude gibt es Vereinsräume. Währenddessen ging der Betrieb für die Fußballer und die Läufer wie bisher weiter. Nun sind die Außenanlagen der Eschwaldhalle mitsamt Wegen, Zugängen und Parkplätzen so weit fertig, dass die Halle zugänglich ist. Nur die Bestuhlung fehlt noch nach Angaben von Helmut Maier, des stellvertretenden Vorsitzenden der Sportfreunde. Er leitet die Herzsportgruppe, die sich ab dem 12. Januar in der Eschwaldhalle treffen wird – die erste Gruppe des Vereins in der neuen alten Halle. Die Fitness-Gymnastik-Gruppe beginnt laut Maier nach Ostern ihr Training in Isingen.

Der Bau neben dem Spielfeld, den die Sportfreunde für den Fußball-Sportbetrieb nutzen, ist ebenfalls so gut wie fertig renoviert. Verzögerungen gab es durch einen Wasserschaden. Nun, so Maier, müsse mit der Versicherung und der Stadt geklärt werden, wer für die Behebung des Schaden aufkommt. "Alles war schon fertig eingerichtet" ärgert sich Maier im Nachhinein.

Dem alten Sportheim trauert er indessen nicht nach: Es sei zu groß und zu alt gewesen, um es wirtschaftlich weiter betreiben zu können. Außerdem sei es am Schluss wenig genutzt worden. Deshalb verzichten die Sportfreunde vorerst auf einen Neubau, für den schon ein Platz neben dem Hallentrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ausgewiesen ist. "Wir machen das derzeit nicht", so Maier im Namen der jetzigen Vereinsführung. Er schließt aber für die Zukunft nicht aus, dass ein neues Sportheim gebaut wird.