Rosenfeld Die Welt mit der Kamera festgehalten

Rosenfeld. Am 17. Juni 1928 im heutigen Polen geboren, musste auch August Strelau an die Front. Nach Arbeitsdienst und Einberufung in die Wehrmacht folgte die Gefangenschaft im Westen von Deutschland. Vor der Teilung von Deutschland ging er nochmals zurück in das heutige Polen, fand seine Mutter und Schwester nach einem Jahr und ging später endgültig in den Westen. Nach Stationen in Balingen und Täbingen fand Strelau seine neue Heimat in Rosenfeld. Er heiratete seine Frau Lydia und ist ein fürsorglicher Vater für Tochter Veronika.

27 Jahre bei Stadtkapelle

Viele Jahre lang arbeitete August Strelau in der Uhrenfabrik Beutter und übernahm danach für 20 Jahre die Aufgabe des Hausmeisters am Schulzentrum. Seine große Leidenschaft gehörte in seiner Freizeit der Blasmusik. Er schlug 27 Jahre die große Trommel in der Stadtkapelle Rosenfeld und war 21 Jahre der Schriftführer im Blasmusik-Kreisverband. Für dieses Engagement durfte der Jubilar viele Ehrungen entgegen nehmen. Noch heute hält er Kontakt zur Stadtkapelle und zum Musikverein Heiligenzimmern