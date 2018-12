Rosenfeld Die Suche nach Kandidaten bleibt schwierig

In Baden-Württemberg gilt bekanntermaßen ein kompliziertes Kommunalwahlrecht – Stichworte sind Kumulieren und Panaschieren, also die Vergabe von bis zu drei Stimmen an einen Kandidaten und das Übertragen eines Bewerbers von einer Liste auf eine andere. Viel Papier bekommen in Baden-Württemberg die Wahlberechtigten zugesandt: mehrere Wahlvorschläge und ein ausführliches Merkblatt. Die Stimmzettel können entweder im Wahllokal in die Urne eingeworfen oder per Briefwahl eingeschickt werden.