Rosenfeld Die Harzklumpen laden zur Fasnet ein

Rosenfeld-Heiligenzimmern (may). Viel Unterhaltung und Brauchtum bietet die Narrenzunft Harzklumpen in den kommenden Tagen. Am "Schmotzigen Dauschdig", Donnerstag, 8. Februar, gibt es für die Mitglieder der Heiligenzimmerner Zunft kein Halten mehr. Die Kinder im Kindergarten St. Patricius und in der Grundschule dürfen sich auf die Befreiung freuen.