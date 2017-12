Rosenfeld Die Fotovoltaik bleibt ein Reizthema

Rosenfeld. Wenig zu diskutieren gab es beim Plan "Ob der Kirche, vierte Änderung" in Isingen. Dort wird der ehemalige Spielplatz zum Bauplatz umfunktioniert.

Nach dem Plan des Büros Gfrörer ist ein Vollgeschoss mit Untergeschoss zulässig; die Dachform und die Firstrichtung sind freigegeben, um auch Fotovoltaikanlagen zu ermöglichen. Aufpassen muss der Bauherr hingegen auf die Brunnenstube: In ihr werden laut Laura Digiser einige Quellen zusammengefasst, daher verlaufen in diesem Bereich mehrere unterirdische Leitungen. Dort darf nicht gebaut werden. Am Rande des Grundstücks besteht ein Pflanzgebot. Einstimmig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

"Im Grunde unnötig" fand Bürgermeister Thomas Miller den nächsten Punkt, die sechste Änderung des Bebauungsplans "Dornbrunnen I". Mit der fünften Änderung anlässlich des Baus der neuen Halle der Firma Höhn war eine Eingrünung nach Süden vorgeschrieben gewesen. Nun möchte das Unternehmen Fotovoltaikanlagen auf Ständern bauen. Deshalb muss jetzt die Bepflanzung entfernt und nordwärts neu angelegt werden. Horst Lehmann wollte zuerst diskutieren, ob eine Fotovoltaikanlage auf einer Freifläche zulässig ist.