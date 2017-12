Rosenfeld Die Festhalle wird zur bunten Manege

Rosenfeld. Der "Zirkus Fantastico" zog die zahlreichem Zuschauer sogleich in seinen Bann. Schüler und Lehrer hatten in einer Projektwoche allerlei Kunststücke eingeübt, die die bunte Zirkustruppe aus 213 Schülern in 18 Gruppen dem Publikum vorführten – und das gleich in zwei Vorstellungen.

Getreu dem Motto "Menschen, Tiere, Sensationen" jagte eine Attraktion die andere. Da durfte eine rasante Nummer auf Skates und Boards nicht fehlen. Aber auch eine Tigerdressur oder die Clowns belohnten die Zuschauer mit Applaus. Sie hielten den Atem an beim Auftritt der Fakire, die, ohne eine Miene zu verziehen, auf Glasscherben und einem Nagelbrett Kunststücke vollführten.

Doch auch die Schwertkiste sorgte für Erschrecken. Die Magiertruppe wählte einen "Freiwilligen", der todesmutig in die Kiste und nach einem Zauberspruch wohlbehalten wieder heraus kletterte.