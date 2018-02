Rosenfeld Die Christrose bietet zahlreiche Therapiemöglichkeiten

Entsprechend breit gefächert war das Programm mit Experten verschiedener Fachrichtungen, die über ihre klinischen und praktischen Erfahrungen berichteten.

So habe sich die Christrose in der Onkologie als Begleittherapie bewährt, indem sie zur Linderung von körperlichen und seelischen Beschwerden und somit zu mehr Lebensqualität verhelfe.

Da sie neben tumorhemmenden und immunmodulierenden Effekten auch entzündungshemmende und wasserausschwemmende Eigenschaften besitze, habe sie sich unter anderem auch in der Orthopädie, bei akuten Entzündungen am Bewegungsapparat (etwa an Schulter oder Knie) als wirksam erwiesen.

Insgesamt traf das große Interesse der Teilnehmer auf eine Fülle neuer Erkenntnisse – gute Voraussetzungen für den breiteren Einsatz dieser Heilpflanze.

"Ich habe ein klares Bild davon gewonnen, für welche Patienten die Christrose ein geeignetes Arzneimittel darstellt", sagte eine Ärztin: "Das Symposium gab wichtige Impulse, um die therapeutischen Möglichkeiten der Christrose in den Fokus zu rücken und ihre praktische Anwendung durch interdisziplinäres Networking zu fördern."