Rosenfeld Der Wehrturm steht an vorderster Stelle

Rosenfeld (may). Oberstes Ziel für den Verein zur Förderung Rosenfelds ist die Sanierung des Wehrturms am Stadtgraben. In der Mitgliederversammlung im "Rosenhof" berichtete der Vorsitzende Walter Moser über die Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren. Weitere Schwerpunkte sind die Belebung des Rosen- und Skulpturengartens, die Pfingsthalde und das Römerbad.