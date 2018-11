Rosenfeld Der Komet ist wieder unterwegs

Seit langem bekannt ist der Ursprung der sogenannten Leoniden-Sternschnuppen, der Komet Tempel-Tuttle. Während seines Flugs durch das Sonnensystem erwärmt sich der Komet, wobei auf der Kometenoberfläche massenweise kleine Staubteilchen freigesetzt werden. Etwa Mitte November taucht die Erde alljährlich in eine Wolke dieser Kometenüberreste ein und zieht einzelne Staubteilchen an. Zwar sind die einzelnen Partikel meist nur so groß wie ein Sandkorn, jedoch berichten einige Boulevardmagazine gerne von der Gefahr eines Zusammentreffens der Sternschnuppen mit den in der Erdumlaufbahn positionierten Satelliten.

Ganz auszuschließen sind derartige Vorfälle nicht, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines Treffers mit Folgeschäden gering.

Im Anschluss (bei geeigneten Sichtverhältnissen) ist eine Live-Beobachtung des Sternenhimmels mit den verfügbaren Teleskopen der Sternwarte möglich.