Rosenfeld Der Hochbehälter Rosenfeld ist reif für eine Sanierung

Aus dem Bericht des Ingenieurbüros Dreher + Stetter ergibt sich, dass das Bauwerk von außen zwar noch in Ordnung scheint, aber der Beton in den beiden Kammern komplett ausgewaschen ist. Das Schutzdepot ist nach Angaben der Experten aufgebraucht. Daher wird eine Sanierung der Kammern in den nächsten ein bis drei Jahren dringend empfohlen. Dann sollte auch die alte Be- und Entlüftung ausgetauscht werden, ferner sei die Elektroanlage 25 Jahre alt und wie die Rohre reif zur Erneuerung. Am Gebäude soll die Eingangstür gegen eine Sicherheitstür ausgetauscht werden. Die Kosten für die Sanierung des Hochbehälters Rosenfeld beziffert das Büro mit insgesamt netto 460 000 Euro einschließlich der Betonsanierung der linken Kammer.

Dreher + Stetter sieht die Instandsetzung des Rosenfelder Behälters als wichtigste Maßnahme an. Der Hochbehälter Erlaheim ist aus bautechnischer Sicht in Ordnung. Auch dort sollten das Flachdach saniert, die Eingangstür und die Belüftung ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten werden mit 38 000 Euro netto beziffert.

Die rechte Kammer des Hochbehälters Erzingen/Endingen ist 100 Jahre alt und in gutem Zustand. Bei der neueren linken Kammer sind die Decke und die Säulen schadhaft. Die Sanierung einschließlich Tür und Lüftung soll 167 000 Euro kosten.