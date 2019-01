Rosenfeld Der Forst plant weit in die Zukunft

Rosenfeld. Bürgermeister Thomas Miller freute sich über das rege Interesse an der Bewirtschaftung des Stadtwalds. An der ersten Station erläuterte Revierförster Lukas Sander die Beschaffenheit des Bodens. Anhand einer Karte, welche die Bereiche von Epfendorf bis nach Tieringen aufzeigte, erläuterte er die einzelnen Bodenschichten. Ziel des Forstes sei es, den richtigen Baum zum passenden Boden zu bringen. Dabei spielten die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen und Wasser eine wesentliche Rolle. Zudem behalte der Forst auch immer die Baumkrone im Auge. "Ist die Baumkrone intakt und groß", so die erläuternden Worte von Sander, "so passt auch der Motor im Baum".

An einer weiteren Station erklärte der derzeit im Forst tätige Praktikant Romeo Borschel die wichtige Aufgabe der Wertästung. Da der Forst weit in die Zukunft plane und schon jetzt die Voraussetzung für Wertholz für die nächsten Jahrzehnte schaffe, gehe es darum, dass wertvolle Bäume, welche nicht gerade am Waldrand stehen, geästet werden. Wann und wie das sinnvollerweise geschehen kann, erläuterten die beiden Revierförster Stephan Kneer und Lukas Sander an mehreren Bäumen. Auf großes Interesse stieß bei den Teilnehmern beim Waldbegang die Vorstellung der Waldbox. In diesem Anhänger sind viele Informationen und Gerätschaften, welche für die Schulung von Kinder und Jugendlichen verwendet werden.

Ebenfalls ein Schwerpunkt war bei der Erkundungstour im Kirnbergwald die Pflege des Jungbestands. Mit verschiedenen Techniken versuchen die Forstverwaltung und ihre beauftragten Unternehmer, den Jungbestand zu fördern und deren Wachstum zu unterstützen.