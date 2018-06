Rosenfeld Der Abschied tut ihr ein bisschen weh

Herausragend ist für sie auch das Luther- und Reformationsjahr 2017. Von Wagner organisierte mit den anderen Pfarrern auf dem Kleinen Heuberg zahlreiche Vorträge, eine Serenade und Gottesdienste zum Thema 500 Jahre Reformation. "Was bleibt, das ist die Erinnerung an die Wurzeln der reformatorischen Theorie", sagt die Pfarrerin; es bleibe auch Elan und Begeisterung oder das Nachdenken, was Reformation bedeute. Von Wagner ist auch angetan von der guten Zusammenarbeit mit den anderen evangelischen Pfarrern im Distrikt Kleiner Heuberg. Alle hätten zusammen geholfen, um auch die Vakanz in Isingen zu überbrücken, wo die Täbinger Pfarrerin Johannes Kiefner vertreten hat.

"Ich werde Täbingen vermissen", sagt die Pfarrerin. "Reich an Kleinoden" ist der Ort für Christine von Wagner. Etwas Besonderes sei auch die Partnerschaft des evangelischen Kirchenbezirks Balingen mit der polnisch-orthodoxen Diözese Lublin/Chelm, die in Täbingen 1993 besiegelt worden ist.

Die kommende Kürzung der Täbinger Pfarrstelle war für Christine von Wagner ein Auslöser des Weggangs. Bis Ende 2019 wird eine Gesamtkirchengemeinde mit Endingen, Erzingen und Schömberg mit zwei vollen Pfarrstellen gebildet. Täbingen wird seinen Kirchengemeinderat behalten. Auch ist es in der evangelischen Landeskirche üblich, dass Pfarrer nach rund zehn Jahren ihre Stelle wechseln.

Der andere Grund ist privater Natur: Ihr Ehemann Gero von Wagner hat zum 1. Oktober 2017 in Heilbronn eine neue Arbeitsstelle angetreten. Die Familie von Wagner mit ihren Kindern Thaddäus (13), Isaak (elf) und Rahel (acht) hat in Maulbronn schon die Schulen und die Übergangswohnung besichtigt, in die sie zunächst einziehen wird, bis das Pfarrhaus grundsaniert ist. "Die Kinder mussten schon schlucken", sagt Christine von Wagner, "aber jetzt finden sie den Umzug gut."