Rosenfeld Dautmerger Bruno Lehmann ist der Gewinner

Der SV Täbingen führt eine Tradition fort und lädt Kartenspieler zu diesem Turnier ein. Seit etlichen Jahren haben sich die Sportvereine aus Leidringen, Dautmergen und Isingen zum Master-Turnier zusammengeschlossen.

Gespielt wurde in Täbingen nach klar definierten Spielregeln. Drei Spieler trafen sich an einem Tisch, und ein Durchgang beinhaltete zwölf Spiele. Nach drei Durchgängen war der Binokel-Nachmittag abgeschlossen. Die Turnierleitung mit Jürgen Keck und Patrick Hiener hatte reichlich zu tun, um die vielen Spielergebnisse zu erfassen und auszuwerten.

Am Ende stand Bruno Lehmann mit 8900 Punkten als Sieger fest. Auf den zweiten Platz kam Susi Hauser mit 8420 Punkten und auf den dritten Platz Hartwig Bisinger mit 8110 Punkten. Nicht zu kurz kam der Spaß bei den Spielern, kennt man sich doch aus vielen Begegnungen der früheren Jahre. Am Abend nahm Jürgen Keck die Siegerehrung vor. An die drei Bestplatzierten gingen Geldpreise. Jeder weitere Teilnehmer durfte an einem reichlich gedeckten Tisch einen Preis aussuchen.