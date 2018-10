Rosenfeld Das Motto: "10 000 Gründe, Gott zu loben"

Das Ensemble hat sich zur Aufgabe gemacht, zum Lob Gottes zu musizieren, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten und beispielhaft für die Posaunenchöre zu spielen. Die Leitung hat Landesjugendreferent Michael Püngel. Der Eintritt ist frei. Es besteht die Möglichkeit, mit einer Spende die Posaunenarbeit in Württemberg zu unterstützen.

Wer mit dem Posaunenchor Kleiner Heuberg weiterfeiern möchte, kann sich den Sonntag, 28. Oktober, vormerken. Mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Georgskirche in Bickelsberg und einer Posaunenfeierstunde ab 19 Uhr in der Stadtkirche in Rosenfeld feiert der Posaunenchor sein rundes Jubiläum und lädt schon jetzt Interessierte dazu ein.