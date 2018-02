Rosenfeld Das Isinger Pfarrhaus wird verkauft

Rosenfeld-Isingen. Die Entscheidung zum Verkauf hat der Kirchengemeinderat am 13. Dezember bei einem Mitarbeiterabend bekannt gegeben. Ein Grund ist laut Beckmann, dass seit sieben Jahren keine Pfarrersfamilie mehr in dem Haus wohnte: Manfred Plog ist mit seiner Familie nach Frommern gezogen. Nachfolger Johannes Kiefner, der Ende 2017 in den Ruhestand verabschiedet wurde, wohnt in Tübingen.

Derzeit wohnt eine serbische Flüchtlingsfamilie in der Pfarrerwohnung im ersten Stock. Nachdem deren Mietvertrag Ende Oktober ausgelaufen ist, sucht die Kirchengemeinde eine neue Wohnung für sie. Wichtig wäre für die Flüchtlinge und für Beckmann, dass die Busverbindungen im neuen Wohnort gut sind.

Zum anderen sind die Kosten für die Unterhaltung relativ hoch: 3000 Euro zahlt die Kirchengemeinde jährlich für Strom und Wasser. Auch hätte sie bei einer Neuvermietung viel Geld für eine Sanierung ausgeben müssen. Laut Beckmann sind vor sechs Jahren Dach und Außenwände gedämmt worden.