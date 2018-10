Rosenfeld Das Büro in der Hosentasche

Unter dem Namen "zip.app" bündelt sie Infos, organisiert Termine, übersetzt Unterhaltungen, verbindet Geschäftspartner, dokumentiert Leistungsstände und versendet Rechnungen – so dass dem Unternehmer mehr Zeit für die eigentliche wertschöpfende Arbeit bleibt. Die "zip.app" als digitaler Assistent soll so die Wertschöpfung verbessern und den Unternehmer entlasten. Ein kostenloser Download der App ist ab sofort im Apple App Store und auf Google Play möglich.

Die Gründer von ZIP Software mit Sitz in Rosenfeld kennen das Bauhandwerk genau und wissen, dass in vielen Unternehmen die Kommunikation und die Organisation zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Was am Markt fehlte, war eine Komplett-Lösung, die die gesamte Prozesskette und die Kommunikation in einer mobilen Anwendung bündelt.

Daraus entstand die "zip.app", mit ihr ist das Büro in der Hosentasche immer dabei. Als interaktiver Assistent, der jederzeit Informationen zur Verfügung stellt, bietet "zip.app" einen leichten Einstieg ins digitale Zeitalter. Wesentliches Ziel bei der Entwicklung der App war: kein überdimensioniertes System, sondern eine intuitiv bedienbare Anwendung, die auf dem Smartphone ebenso läuft wie auf dem PC. Mit der Reduktion auf die wesentlichen Schritte der Wertschöpfungskette bietet die "zip.app" ein Mini-ERP-System, das sich jeder kostenlos auf das Smartphone laden kann. Die beiden Gründer sind profunde Kenner der Materie: Christian Hürter war Geschäftsführer der HS Digital GmbH bei der Unternehmensgruppe Heinrich Schmid und unterrichtet als Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Johannes Jetter ist Geschäftsführer der Firmengruppe Jetter, einem mittelständischen Handwerksunternehmen mit über 100 Mitarbeitern.