Rosenfeld Bürgermeister geht in dritte Amtszeit

Für seine dritte Amtszeit skizzierte der alte und neue Bürgermeister bekannte Themen wie Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildung, Erziehung, demografischer Wandel und Digitalisierung als Handlungsschwerpunkte. "An Herausforderungen wird es uns nicht fehlen", so Miller. Er freue sich nun über das Ergebnis.

"Das war zu erwarten", so die Reaktion von Michael von Allwörden auf Millers Sieg. Er zeigte sich dennoch zufrieden mit seinem Resultat, fand aber die Wahlbeteiligung enttäuschend. "Ich habe nicht gezittert", erklärte er. Die Kandidatur und die Wahl sei "eine interessante Erfahrung, überwiegend positiv". Er könne sich vorstellen, in Zukunft in der Kommunalpolitik tätig zu werden. Während einige Millers Wahlgewinn feierten, befasste sich der Gemeindewahlausschuss mit dem Ergebnis. Neben Eppler erhielten auch der Leidringer Ortsvorsteher und Stadtrat Horst Lehmann mit 25 und der ehemalige Ortsvorsteher von Heiligenzimmern, Rolf Kotz, mit 20 mehr Stimmen als Speitelsbach. Auf Luise Lohrmann und die frühere Gemeinderätin Gabi Bihr entfielen je 15 Stimmen. Acht Stimmen bekam Sigrid Lehmann, Ortsvorsteherin in Isingen, sechs Stimmen Andreas Dambacher. Auf der Ergebnisliste folgen eine große Anzahl Namen mit Ergebnissen zwischen einer und fünf Stimmen. Auf Wahlzetteln tauchten auch Otto Waalkes und Michael Schumacher auf. Keinen Zweifel gab es bei "Till Eulenspiegel" – eine literarische Figur.

Gegen das Corona-Virus wappneten sich die Wahlhelfer mit Warnschildern und Desinfektionsmittel, mit dem die Stifte in den Wahlkabinen gesäubert wurden.