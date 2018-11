Rosenfeld Bücherei-Team will auf alle zugehen

Rosenfeld. Möglichst jede Altersgruppe wollen Margita Fäßler, Berit Gummels und Christine Wiktorin ansprechen. So veranstalten sie Lesungen oder unter dem Titel "Lesenswert" Abende, an denen sie in gemütlicher Atmosphäre Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vorstellen. An die Stelle des "Treffpunkts Lesezeichen", der die ältere Generation angesprochen hat, soll eine neue Veranstaltung treten.

Aber auch auf Kinder, Jugendliche und Familien will das Bücherei-Team zugehen. Die Leseförderung habe einen hohen Stellenwert, so Fäßler: "Kleine Kinder können auch mal in einem Bilderbuch blättern." Dementsprechend gibt es Bilderbuch-Kino, Erzähl-Theater und Bücherkisten für Kindergärten. Die Erst- bis Viertklässler der Iselin-Schule seien regelmäßig zu Besuch, wie auch das Team immer wieder die Kindergärten in Leidringen und Täbingen besuche, ebenso die Tagespflege.

Was Fäßler ein wenig in der Bücherei vermisst, sind Jugendliche. Deshalb plant sie, mit den Kirchengemeinden Kontakt aufzunehmen, um beispielsweise mit Konfirmanden Veranstaltungen zu organisieren. Vorstellbar seien auch Computerspiele.