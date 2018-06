Rosenfeld Bogensportler auf dem Parcours

Von morgens zehn Uhr bis in den Abend hinein waren die Sportler an den beiden Wettkampftagen unterwegs, wobei an beiden Tagen zwei unterschiedliche Parcours zur Verfügung standen. Fleißige Helfer hatten unter der Regie von Karl-Heinz Jenter den Parcours am Samstagabend umgestaltet.

Nach der Auswertung des Wettkampfs durch Ute Penske, Carsten Lausch, Karl-Eugen Rausch und weiteren Helfern standen am Abend die Ergebnisse fest, und es gab für die besten Schützen Urkunden. Ein Teil des Erlöses geht an den Förderverein "Föhre-Kids".

Am Samstagabend wurde am Rande des Bogensportplatzes das Sonnwendfeuer entfacht. Viele Gäste verfolgten den Wettbewerb, schlossen sich entweder einem Rundgang vom Parcours an oder fanden sich auf dem Bogensportplatz ein.