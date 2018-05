Rosenfeld Blick auf den früheren Gutshof mit seinem Bad

Rosenfeld. "Auf der Römerstraße durchs Jahr 2018" – unter diesem Titel ist wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm geboten. Volker Seibel stellt am Sonntag, 3. Juni, ab 14 Uhr die "Villa rustica" in Rosenfeld vor und gibt einen Einblick in das Leben in der römischen Provinz.