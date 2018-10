Rosenfeld Blasmusik und viele Köstlichkeiten

Rosenfeld-Täbingen. In der herbstlich geschmückten Hallen fanden sich viele Wanderfreunde und Gäste aus Täbingen und dem weiteren Umkreis ein. Die Täbinger Hochzeitsbratwurst erfreute sich großer Beliebtheit, ebenso ein schmackhafter Braten. Neuer Wein und Zwiebelkuchen waren ebenfalls gefragt. Die Vereinsmitglieder hatten viel zu tun und servierten Essen und Getränke.

Für die Umrahmung des Kirbefests sorgte der Musikverein Ostdorf mit Dirigent Jürgen Lontschar. Seine Musiker spielten zur Freude der Gäste Hits der Blasmusik. "Ein halbes Jahrhundert", "Der Böhmische Traum", "Wir Musikanten" und "Die Vogelwiese" fehlten nicht im Programm. Die Musiker unterhielten die Besucher bis in den späten Nachmittag.

Zudem boten die Wanderfreunde so manche Glückschance für ihre Gäste. Karl-Heinz Weißgerber drehte das Glücksrad mit Unterstützung vieler junger Vereinsmitglieder. Auch konnten sich die Gäste am Schinkenschätzen versuchen. Wer nahe am tatsächlichen Gewicht lag, bekam einen Preis. Der Schinken wurde in diesem Jahr auf einem Vesperbrett vorgestellt.