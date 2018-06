Rosenfeld Bitzer Bouler an der Spitze

Obwohl die Mannschaften aus Schömberg und Lautlingen dieses Jahr aus Termingründen nicht teilnehmen konnten, war das Turnier nicht gefährdet, da außer einer Mannschaft des TV Bitz und dem Boule-Team Balingen erstmals eine Mannschaft aus Rosenfeld am Start war. Bei herrlichem Sommerwetter lernten die Spieler, vor allem in der Mittagshitze, die angenehmen Bedingungen der Boulebahn in der halbschattigen "Rostlaube" zu schätzen. Für das Wohlbefinden der Gäste sorgte Magdalene Halter mit erfrischenden Getränken. Die Leitung des Turniers lag auch dieses Jahr wieder in den bewährten Händen von Hans Leidig.

Bereits aus den drei Vorrundenspielen gingen die Spieler des Turnvereins Bitz als unangefochtene Sieger hervor und gewannen verdient das Endspiel gegen das Team aus Balingen, das jedoch gut dagegen hielt.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Walter Moser, ehrte gemeinsam mit Renate Mohl vom Arbeitskreis Freizeit und Kultur die Sieger des Wettbewerbs. Danach bedankte sich auch Peter Edelmann vom Team aus Bitz bei den Organisatoren und Spielern für den reibungslosen und fairen Turnierverlauf.