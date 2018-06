Rosenfeld Bienen tragen auch zu Bildung bei

Gemeinsam mit Landrat Günther-Martin Pauli und Rosenfelds Bürgermeister Thomas Miller besichtigte Boser den Bienen-Erlebnisgarten. Ein wichtiges Thema des Treffens war Bienen und Bildung. Seit vielen Jahren setzt sich Mellifera mit der Initiative "Bienen machen Schulen" für die Vernetzung von Pädagogen und Imkern ein, so dass junge Menschen die Möglichkeit erhalten, mit und von den Bienen zu lernen.

Sandra Boser in ihrer Funktion als bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag liegt das Thema sehr am Herzen: "Bienen spielen mit ihrer Bestäubungsleistung eine zentrale Rolle auf unserer Erde. Es ist wichtig, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche sich mit den Bienen und dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen."

Ab November bietet Mellifera die berufsbegleitende Weiterbildung "Bienenpädagogik" an. Der Schwerpunkt liegt auf praktischen Aktionen mit Kindern und Jugendlichen rund um die Bienen. An fünf Terminen erhalten die Teilnehmer Anleitungen zu Übungen, Spielideen und Methoden des forschenden und spielerischen Lernens. Sandra Boser unterstützt das Projekt und will sich dafür einsetzen, dass die Imkerei Fischermühle als außerschulischer Lernort bekannter wird.