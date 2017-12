Rosenfeld Bickelsberg lädt zu Dorfweihnacht ein

Rosenfeld-Bickelsberg. Als vor zwölf Jahren die Bickelsberger Dorfweihnacht ins Leben gerufen wurde, wusste niemand, dass diese Veranstaltung ein über die Jahre hinweg andauernder großer Erfolg sein würde. Doch für die Besucher stellt das stimmungsvolle Programm der Dorfgemeinschaft wohl genau die richtige Mischung aus Besinnlichkeit und Geselligkeit dar. Deshalb kommen sie in Scharen Jahr für Jahr, um sich auf die Weihnachtsfeiertage einzustimmen.

Dadurch, dass dieses Jahr der vierte Adventssonntag gleichzeitig auch Heiligabend ist, findet die Veranstaltung eine Woche früher, also am dritten Advent, statt. Bereits vergangene Woche wurde die Dorfweihnachts-Fahne vor dem Rathaus gehisst, und die Schilder am Ortseingang kündigen ebenfalls das bevorstehende vorweihnachtliche Erlebnis an.

Bewusst stehen bei der Veranstaltung der Weihnachtsgedanke und das Gefühl der Gemeinschaft im Vordergrund – der erwirtschaftete Gewinn kommt direkt den Bickelsberger Einwohnern zugute. Und so ist es für viele fleißige Helfer Ehrensache, tatkräftig mit anzupacken oder sich in irgendeiner Form einzubringen.