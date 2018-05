Rosenfeld Benefizradtour macht Halt an Tübinger Kinderklinik

Rosenfeld-Heiligenzimmern/Tübingen (may). Die Benefiz- Radtour für rheumakranke Kinder "You Can Ride for Arthritis" (UCANR4A) hat Station am Tübinger Universitätsklinikum gemacht. Die Radtour hatte von Stuttgart nach Innsbruck geführt und hatte zum Ziel, Spenden für den Kampf gegen Kinderrheuma zu sammeln.