Rosenfeld Begeistert von Nähmaschinen

Dort erläuterte Renate Stöckert in einer mit allerlei Anekdoten gespickten Führung die umfangreiche Sammlung des Museums, das von dem im Jahr 2002 verstorbenen Unternehmer Albrecht Mey gegründet worden war.

Es zeigt die gesamte Geschichte der Nähmaschine von der Erfindung bis zum heutigen Stand, angefangen von Haushaltsnähmaschinen über Gewerbemaschinen bis hin zu Kindernähmaschinen. Als einziges Museum weltweit hat es auch alle Erfindermaschinen ausgestellt, und die sind alle noch voll funktionsfähig.

Die Rosenfelder Gruppe zeigte sich begeistert und beeindruckt von der Vielfalt der insgesamt 423 ausgestellten Nähmaschinen und stellte fest, dass in früheren Zeiten eine Nähmaschine, auch in den Privathaushalten, einen großen Stellenwert hatte und diese meist in der guten Stube stand – manchmal sogar in einem dekorativen Schrank versteckt.