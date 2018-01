Rosenfeld Baustellen halten weiterhin die Stadtverwaltung Rosenfeld in Atem

Fertiggestellt ist die Lernwerkstatt in der Grundschule Leidringen mit Küchenzeile, Schränken und Arbeitstischen. Der Bauhof hat seine neue Garagenbox erhalten, und an verschiedenen städtischen Gebäuden sind Blitzschutzanlagen montiert worden. Komplett gereinigt worden ist der Löschwasserteich im Gewerbegebiet Dornbrunnen. Dort wurden auch die Maybach- und die Siemensstraße komplett ausgebaut. Müller erinnerte auch an die Reparatur der kaputten Mauer am Torturm an der Roten Halde. Dort wird noch ein Zaun angebracht. In Bickelsberg sind der Vorplatz am Kindergarten und der Kindergartenweg hergerichtet, ebenso die Zufahrt zur Häsel. Auch andere Straßen- und Wegereparaturen erwähnte Müller, etwa in Isingen der Radweg von der Obstanlage bis zum Geislinger Wasserturm. Ein großes Thema war und ist der Ausbau des Glasfaser-Breitbandnetzes. Zu nennen sind der Lückenschluss zwischen Heiligenzimmern und Rosenfeld und die Kabelverlegearbeiten im Kernstadtbereich zum Rathaus, Schulen und Betrieben.

Nach der Öffnung des Danbachs in Heiligenzimmern sind Geröll und Erde in die Durchlässe geschwemmt worden und haben diese blockiert. Deshalb mussten Ablagerungen ausgeräumt werden. Andernorts wurden Wasser- und Abwasserleitungen erneuert, etwa im Butzen­steigleweg.

Auf dem Friedhof Rosenfeld stehen fünf neue Urnenstelen, teilte Müller weiter mit. Dort sind auch Wege saniert worden. Aufwendig ist die Pflege der Brunnen und die Unterhaltung der Grünanlagen wie des Rosen- und Skulpturengartens, wo das Seerosenbeet nicht wie gewünscht funktioniert hat. Berichtenswert ist für Müller unter anderem der neue Spielplatz in Isingen, die Aufstellung der neuen Ortsbeschilderung in Leidringen und das Podest am Kücheneingang der Heiligenzimmerner Halle. Auf dem Friedhof des Stadtteils musste der Hang mit Granitstelen gesichert werden.