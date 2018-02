Rosenfeld Basteln und Einkehren

Rosenfeld-Isingen. Eine Reihe von Angeboten macht das Team der Generationenwerkstatt im Isinger Schulhaus. So treffen sich Handarbeits-Begeisterte am Dienstag, 6. März, um 14 Uhr, zum Häkeln, Sticken, Stricken und Weben. Geschenktüten werden am Mittwoch, 7. März, ab 19 Uhr gebastelt.