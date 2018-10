Rosenfeld Basteln und Backen in den Ferien

Töpferkunst zeigen Francesca Schwarz-Solforetti und Nicole Völkle am Mittwoch, 31. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Werkraum der Iselin-Schule. Mädchen und Jungen ab acht Jahren formen aus Ton eine Eule und eine Müslischale. Anmeldung direkt bei Francesca Schwarz-Solforetti, Telefon 07428/91 72 53, oder per E-Mail an nicole.voelkle @web.de.