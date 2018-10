Rosenfeld Autorin ist zu Gast

Mit dem Ziel, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern, wurde der Frederick-Tag 1997 initiiert. Das Land Baden-Württemberg wirbt seither jährlich in der Zeit vor und nach dem 20. Oktober mit dem Frederick-Tag für eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur.

Annette Roeder wurde 1968 in München geboren. Nach einem abgeschlossenen Architekturstudium an der TU München entdeckte sie die bauparagrafenfreie Welt der Bücher als Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten, und begann damit, zu illustrieren. Den Bildern folgten zunächst Sachbuch-Texte im Themenbereich Kunst und Architektur und schließlich fiktionale Kinder- und Jugendromane. Ausreichend Inspirationen dafür liefern ihr die eigenen drei Sprösslinge und Hund Karli, mit denen die Autorin am Rande Münchens ein kleines Häuschen bewohnt.