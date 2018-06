Rosenfeld Aussichtsturm wird gebaut

Die zwei Bäume im Eingangsbereich des Friedhofs sollen nach dem Wunsch des Gremiums stehen bleiben, weil das Wachstum weitgehend abgeschlossen ist und die Bäume bei Beerdigungen Schatten spenden. Die Friedhofswege seien an einigen Stellen sehr uneben. Stolperfallen müssten beseitigt werden. An der Gemeindegrenze Bickelsberg/Brittheim wird zum Abschluss der Flurbereinigung ein Aussichtsturm errichtet. Der Landeszuschuss beträgt hierzu 50 000 Euro. Die Aussichtsplattform ist in einer Höhe von 7,5 Metern. Im September soll der Turm mit einem Abschlussfest des Flurbereinigungsverfahrens eingeweiht werden.

Für die Fassadensanierung am Bürgerhaus liegen jetzt Angebote über insgesamt rund 36 000 Euro vor. Ausstehend sind noch Angebote für die Fensterläden, die in Aluminium angefertigt werden sollen.

Die Erschließung des Baugebiets und die Kanalerneuerung mit Wasserleitung in der Turmstraße wird nach Angaben von Ortsvorsteher Jürgen Dreher voraussichtlich im September begonnen. In diesem Zug werden Lehrrohre für den Glasfaseranschluss verlegt und der Gehweg mit neuer Straßenbeleuchtung gebaut.