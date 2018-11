Rosenfeld Auf der Slackline unterwegs

Etwas zum Schmunzeln gab es bei der Präsentationen der Wölflinge und Jungpfadfinder. Franziska und Felizitas Kotz leiten diese Gruppe. Humorvoll berichteten sie in Gedichtform von Spielen in den Gruppenstunden. Auch in der zweiten Gruppe haben die Pfadis viel miteinander erlebt. Dazu zählten Schnitzeljagd, Slackline, "Mord in der Disco", Dorfrallye oder Pizza essen. Auch die dritte Gruppe hatte ein Programm mit Spielen, Übernachten im Pfarrheim und einem Besuch von Pfarrer Michael Storost. Der Erlös eines Spielnachmittags mit der Grundschule wurde für einen sozialen Zweck verwendet. Larissa Schäfer hat die Betreuung der beiden Gruppen übernommen.