Rosenfeld Auf den Spuren der alten Flößer

Gleich im Anschluss an die Besichtigung der Kirche kamen die Brittheimer zur ehemaligen Schüttesäge, heute ein Museum, welches die Geschichte von der Baumfällung bis hin zur Verarbeitung der Holzstämme zeigt.

Diese Säge war die älteste in Schiltach und bis 1931 in Betrieb. Das dazugehörige Wasserrad ist mit 6,30 Metern Durchmesser eines der größten, welche noch in Betrieb sind, und wird zur Stromerzeugung genutzt.

Bei der heutigen Stadtbrücke wurde überquerten schon im ersten Jahrhundert nach Christus die Römer die Schiltach auf der Straße von Straßburg nach Rottweil, worauf Münzfunde aus dieser Zeit schließen lassen. Schiltach wurde 1275 erstmals Urkundlich erwähnt und besitzt das Stadtrecht seit 1430. Der Abschluss der Wanderung fand in Oberndorf im Gasthaus Stockbrunnen statt.