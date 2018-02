Rosenfeld Auf dem Land ist er sehr offen aufgenommen worden

Rosenfeld-Leidringen. Nach zweieinhalb Jahren endet die Vikarszeit von Manuel Schübel in Leidringen und Rotenzimmern. Er wird am kommenden Sonntag, 25. Februar, ab 15 Uhr zusammen mit Katharina Merklein, die in Lauterbach ihr Vikariat absolviert hat, in der Evangelischen Stadtkirche in Sulz a.N. ordiniert, das heißt in den Pfarrdienst berufen.